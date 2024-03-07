С ноября особо увеличилось количество убийств россиянами украинских военнопленных – ОГП

В общей сложности правоохранители задокументировали 45 фактов убийств военнопленных оккупантами, однако реальная цифра может быть гораздо больше

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Факты казни российскими оккупантами украинских военнопленных фиксировались с самого начала полномасштабного вторжения РФ, однако за последние четыре месяца этих случаев стало больше. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Офиса генпрокурора, начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Денис Лысенко.

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"Факты убийства военнопленных допускаются войсками агрессора не только в последнее время, но и с момента [начала] широкомасштабного вторжения, то есть с 2022 года", – сказал он.

По его словам, сегодня правоохранителями уже задокументированы 45 фактов убийств военнопленных, расследуемых в рамках 19 уголовных производств.

"Однако все мы прекрасно понимаем, что этих фактов на самом деле гораздо больше, и особенно увеличилось количество таких фактов именно в последнее время – с ноября прошлого года", – сказал Лысенко.

По его словам, есть "хорошие результаты работы" по расследованию последних фактов убийства войсками РФ украинских военнопленных на Запорожском направлении. Он выразил надежду, что об этом производстве станет известно широкой общественности в ближайшее время.

Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что правоохранители пытаются установить как непосредственных исполнителей подобных военных преступлений, так и обстоятельства причастности их командиров к расстрелам.