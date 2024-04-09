Офіс генпрокурора: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених окупантами

Юрій Бєлоусов заявив, що відкрито 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених

Російські окупанти (Фото: ЕРА)

Офісу генерального прокурора відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими окупантами. Про це в ефірі Суспільного заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.

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Він нагадав, що перші випадки страт українських військовополонених Офіс генпрокурора зафіксував ще у березні 2022 року.

"Вже ми маємо і перший вирок щодо першого російського військового, який стратив нашого військовополоненого на Чернігівщині. Мали такі випадки і у Харківській області", — сказав Бєлоусов.

За його словами, наразі ОГП має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про 54 страчених бійців Сил оборони.

7 квітня стало відомо про новий випадок розстрілу російськими загарбниками трьох беззбройних українських бійців. За уточненими даними прокуратури, це відбулося на південному напрямку фронту поблизу Кринок.

Омбудсман Дмитро Лубінець того ж дня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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