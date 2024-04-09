Офис генпрокурора: Известно о 54 украинских военнопленных, казненных оккупантами

Юрий Белоусов заявил, что открыто 27 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных

Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

Офису генерального прокурора известно о 54 украинских военнопленных, казненных российскими оккупантами. Об этом в эфире Суспильного заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

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Он напомнил, что первые случаи казней украинских военнопленных Офис генпрокурора зафиксировал еще в марте 2022 года.

"Уже есть первый приговор в отношении первого российского военного, который казнил нашего военнопленного в Черниговской области. Были такие случаи и в Харьковской области", — сказал Белоусов.

По его словам, в настоящее время ОГП имеет 27 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных. Речь идет о 54 казненных бойцах Сил обороны.

7 апреля стало известно о новом случае расстрела российскими захватчиками трех безоружных украинских бойцов. По уточненным данным прокуратуры, это произошло на южном направлении фронта вблизи Крынок.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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