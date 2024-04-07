Розстріл українських військовополонених на півдні. Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста та ООН

Це потрібно, щоб організації задокументували черговий факт воєнного злочину з боку Росії

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста через черговий випадок розстрілу російськими окупантами українських військовополонених.

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"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями", – написав він.

Лубінець нагадав, що убивство військовополонених є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

7 квітня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють трьох нерухомих українських військовополонених. Попередньо відомо, що місце події – Кринки у Херсонській області. Прокуратура розпочала розслідування.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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