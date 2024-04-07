Розстріл українських військовополонених на півдні. Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста та ООН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста через черговий випадок розстрілу російськими окупантами українських військовополонених.
"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями", – написав він.
Лубінець нагадав, що убивство військовополонених є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
7 квітня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють трьох нерухомих українських військовополонених. Попередньо відомо, що місце події – Кринки у Херсонській області. Прокуратура розпочала розслідування.
- 27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.
- 9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.
- 18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
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