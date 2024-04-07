Расстрел украинских военнопленных на юге. Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста из-за очередного случая расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных.
"Об очередном нарушении РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками", – написал он.
Лубинец напомнил, что убийство военнопленных является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.
7 апреля в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают троих неподвижных украинских военнопленных. Предварительно известно, что место происшествия – Крынки в Херсонской области. Прокуратура начала расследование.
- 27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работина Запорожской области.
- 9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.
- 18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.
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