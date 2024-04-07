Расстрел украинских военнопленных на юге. Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН

Это необходимо, чтобы организации задокументировали очередной факт военного преступления со стороны России

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста из-за очередного случая расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных.

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"Об очередном нарушении РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками", – написал он.

Лубинец напомнил, что убийство военнопленных является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

7 апреля в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают троих неподвижных украинских военнопленных. Предварительно известно, что место происшествия – Крынки в Херсонской области. Прокуратура начала расследование.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работина Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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