HRW: с декабря 2023 года оккупанты казнили минимум 15 украинцев, которые сдавались в плен

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch

Техника российских оккупантов (Фото: ЭРА)

С начала декабря 2023 года российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере 15 украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 2 мая.

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Проанализировав и верифицировав видео с дронов, размещенные в социальных сетях 2 и 27 декабря 2023 и 25 февраля 2024, правозащитники подтвердили три эпизода казней по меньшей мере 12 украинских военных.

Места событий – Донецкая и Запорожская области, отмечают в HRW. Как отмечается в докладе, на видео попали слова вероятно российского командира о том, что пленных не следует брать – то есть приказ убивать сдающихся в плен.

Организация смогла подтвердить и подлинность видео, на котором российские захватчики расстреливают троих украинских военных.

HRW также расследовали видео с шестью солдатами, которые уже сдались в плен, их также убивают, но, как говорится в докладе, "обстоятельства их убийства кажутся менее ясными".

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Роботино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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