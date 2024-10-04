В ПАСЕ заявили, что союзники должны избавить Украину от "геноцидного нападения" России
ПАСЕ (Фото: Candice Imbert/flickr)

Спустя 90 лет после Голодомора Украина снова столкнулась с угрозой геноцида и союзники должны ей помочь отбиться от этого продолжающегося "геноцидного нападения". С таким заявлением выступила Парламентская ассамблея Совета Европы. 

В докладе представителя Германии Кнута Абрахама, который был единогласно одобрен, сказано, что высказывания правящей верхушки России и методы ведения полномасштабной войны против Украины показали желание "отрицать право украинского народа на существование как независимого государства". В качестве доказательств приведены массовые убийства в Буче и Ирпене, использование солдатами РФ мощного оружия для ударов по густонаселенным районам, депортация детей, преследование политзаключенных и другое. 

ПАСЕ призвала все государства-члены, а также наблюдателей и партнеров Совета Европы предотвратить любые дальнейшие попытки геноцида против украинцев в соответствии с Конвенцией о геноциде. Также организация призвала прокурора Международного уголовного суда в Гааге найти возможность рассмотреть сообщения о геноциде против украинского народа в целом, и в отношении перемещенных граждан. 

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