В ПАСЕ заявили, что союзники должны избавить Украину от "геноцидного нападения" России
Спустя 90 лет после Голодомора Украина снова столкнулась с угрозой геноцида и союзники должны ей помочь отбиться от этого продолжающегося "геноцидного нападения". С таким заявлением выступила Парламентская ассамблея Совета Европы.
В докладе представителя Германии Кнута Абрахама, который был единогласно одобрен, сказано, что высказывания правящей верхушки России и методы ведения полномасштабной войны против Украины показали желание "отрицать право украинского народа на существование как независимого государства". В качестве доказательств приведены массовые убийства в Буче и Ирпене, использование солдатами РФ мощного оружия для ударов по густонаселенным районам, депортация детей, преследование политзаключенных и другое.
ПАСЕ призвала все государства-члены, а также наблюдателей и партнеров Совета Европы предотвратить любые дальнейшие попытки геноцида против украинцев в соответствии с Конвенцией о геноциде. Также организация призвала прокурора Международного уголовного суда в Гааге найти возможность рассмотреть сообщения о геноциде против украинского народа в целом, и в отношении перемещенных граждан.
- 13 июня большинство украинцев заявили, что цель России в войне против Украины – это уничтожение нашей нации и геноцид.
- 30 июня стало известно, что Парламентская ассамблея ОБСЕ признала геноцидом 10-летнюю вооруженную агрессию Рф против Украины.