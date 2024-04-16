Замороженные активы России: ПАСЕ призвала передать на восстановление Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы 16 апреля поддержала резолюцию с призывом передать Украине $300 млрд российских государственных активов, которые сейчас заморожены рядом государств. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Евгения Кравчук.
Принятый документ призывает к:
→ созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения вреда, причиненного физическим и юридическим лицам, в том числе Украине, в результате агрессии РФ;
→ активное сотрудничество государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;
→ созданию международного трастового фонда, куда будут переданы на хранение все российские государственные активы;
→ созданию беспристрастной и эффективной международной комиссии для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ.
Кравчук акцентировала, что также удалось принять правки, среди них:
→ призыву к государствам-членам Совета Европы и государствам, не являющимся членами Совета Европы, присоединиться к Реестру убытков, если они еще не сделали этого;
→ предложению государствам-членам включить в сферу действия будущего международного механизма компенсации ущерб, нанесенный РФ, еще до полномасштабного вторжения — начиная с агрессии 2014 года.
Она отметила, что ПАСЕ признает, что "российские политики, пропагандисты, олигархи и другие коллаборанты войны накопили значительные состояния благодаря своим тесным связям с режимом Путина".
"Для обеспечения персональной ответственности таких лиц – их активы должны быть заморожены, конфискованы и направлены на восстановление Украины", – подчеркнула она.
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхприбыль от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе и Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.
- Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
- 12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами.
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