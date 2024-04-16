Замороженные активы России: ПАСЕ призвала передать на восстановление Украины

Нардеп Кравчук отметила, что ПАСЕ признает, что "российские политики накопили значительное состояние благодаря своим тесным связям с режимом Путина"

Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: EPA)

Парламентская ассамблея Совета Европы 16 апреля поддержала резолюцию с призывом передать Украине $300 млрд российских государственных активов, которые сейчас заморожены рядом государств. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Евгения Кравчук.

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Принятый документ призывает к:

→ созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения вреда, причиненного физическим и юридическим лицам, в том числе Украине, в результате агрессии РФ;

→ активное сотрудничество государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;

→ созданию международного трастового фонда, куда будут переданы на хранение все российские государственные активы;

→ созданию беспристрастной и эффективной международной комиссии для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ.

Кравчук акцентировала, что также удалось принять правки, среди них:

→ призыву к государствам-членам Совета Европы и государствам, не являющимся членами Совета Европы, присоединиться к Реестру убытков, если они еще не сделали этого;

→ предложению государствам-членам включить в сферу действия будущего международного механизма компенсации ущерб, нанесенный РФ, еще до полномасштабного вторжения — начиная с агрессии 2014 года.

Она отметила, что ПАСЕ признает, что "российские политики, пропагандисты, олигархи и другие коллаборанты войны накопили значительные состояния благодаря своим тесным связям с режимом Путина".

"Для обеспечения персональной ответственности таких лиц – их активы должны быть заморожены, конфискованы и направлены на восстановление Украины", – подчеркнула она.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхприбыль от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе и Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

на сверхприбыль от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе и Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям. Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

"принципиального" согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. 12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами.