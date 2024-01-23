ЕС хочет обложить налогом замороженные активы РФ, однако не конфисковать их – Bloomberg

По данным собеседников Bloomberg, министры иностранных дел ЕС дали свое "политическое благословение" на введение налога на непредвиденные доходы

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пресс-конференция накануне конференции "Оперативная группа по заморозке и конфискации" в Брюсселе, 17 февраля 2023 года (Фото: EPA/ OLIVIER HOSLET)

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз планирует применить налог на сверхприбыль от замороженных активов центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, включая Германию, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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По данным собеседников, министры иностранных дел ЕС дали свое "политическое благословение" на введение налога на непредвиденные доходы 22 января 2024 года. Они отметили, что этот вопрос будет обсуждаться послами стран-членов блока позже на этой неделе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам, что во время встречи министров иностранных дел стран-членов блока был достигнут прогресс по налогу на непредсказуемые прибыли, и что дискуссии будут продолжены.

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Бельгийский министр финансов Винсент Ван Петегем заявил в комментарии Bloomberg, что он убежден в том, что дискуссия этого вопроса будет иметь результат.

Однако, по данным собеседников, группа стран, в частности Германия, четко дали понять, что они "против конфискации российских активов по юридическим соображениям". Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, тормозящей получение Украиной средств из замороженных активов РФ.

Спикер Министерства иностранных дел Германии не сразу ответил на просьбу о комментарии, отметили в издании.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. ЕС, в частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо. По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых хранятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.

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