Кемерон про використання російських активів: Ми вже заморозили їх, питання – що далі

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що в питанні заморожених російських активів та їхнього використання на допомогу Україні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.

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Відповідаючи на питання, чи можна юридично обґрунтувати ймовірне використання заморожених російських активів для фінансування військових зусиль, Кемерон відповів, що в цьому питанні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.

"Ми вже заморозили ці активи, питання в тому, що робити далі", – прокоментував він.

За словами очільника британського МЗС, юридичний аргумент полягає в тому, що юристи дадуть свої поради, як правильно використати активи, адже наразі зростає юридична підтримка цієї ідеї.

Моральний аргумент, зазначив Кемерон, досить простий: Росії доведеться платити репарації за вторгнення.

"Чому б не витратити частину грошей зараз, а не чекати, поки війна закінчиться, і не почати всі юридичні формальності з репараціями", – наголосив посадовець.

Політичний аргумент полягає в тому, якими будуть наслідки, зазначив Кемерон.

За словами британського міністра, коли російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, світ змінився. Він вважає, що західне суспільство повинне змінюватися також і визнати, що "живе в більш небезпечному і складному світі, тому має бути готовим до інноваційного мислення щодо того, як може використати ці рішення, щоб допомогти Україні".

"Я думаю, що ми досягнемо певного прогресу. Існує також режим санкцій, який ми повинні застосувати до російських осіб, відповідальних за це", – додав Кемерон.

У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У грудні газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написала, що адміністрація Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.

Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.

Глава українського МЗС заявив, що в розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.

У січні 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пріцкер заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

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