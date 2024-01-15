Конфіскація заморожених активів РФ. У Байдена кажуть, що це не відбудеться "дуже швидко"

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"Я думаю, якщо рішення буде ухвалене, це буде колективне рішення", – зауважила посадовиця.

Пріцкер зазначила, що питання конфіскації російських активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають кошти РФ, і це теж потребує юридичного підґрунтя.

На її думку, неправильно вважати, що така конфіскація стане "панацеєю" або відбудеться "дуже швидко".

12 січня Пріцкер заявила, що адміністрація президента США підтримує законопроєкт щодо конфіскації російських активів на користь України.

У жовтні 2023 року Європейський Союз та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У грудні газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написала, що адміністрація Джо Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.

Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.

Глава українського МЗС заявив, що у розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.

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