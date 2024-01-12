З рішенням про конфіскацію заморожених активів РФ "є прогрес" – спецпредставник США
Адміністрація США підтримує законопроєкт щодо конфіскації російських активів на користь України. Про це заявила журналістам спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє Радіо Свобода.
"У цьому питанні є прогрес", – сказала Пріцкер.
За її словами, країни Великої сімки вирішили, що Росія має заплатити за руйнування, до яких призвела розв'язана нею війна проти України. Тому, наголосила Пріцкер, "члени G7 заявили, що збираються залишити російські активи замороженими".
При цьому країни G7 ще не ухвалили рішення, як саме будуть використані ці активи, проте вже "доручили відповідним міністерствам знайти всі можливі способи отримати компенсацію".
Пріцкер нагадала, що у США є законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", який підтримує адміністрація Байдена.
11 січня Blopmberg повідомив, що у спрямованій до Конгресу записці Ради національної безпеки США говориться, що підготовлено ініціативу щодо конфіскації заморожених активів Росії і що Білий дім цю ініціативу підтримує. Загальна сума цих активів становить близько $300 млрд, більшість із них перебувають у Європі.
За неофіційними підрахунками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які потрапили під санкції, перебувають у юрисдикції Євросоюзу, більшість – у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.
США заморозили російські суверенні активи у сумі $8 млрд.
6 січня президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.
- У жовтні 2023 року Європейський Союз та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.
- У грудні The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написало, що адміністрація Джо Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.
- Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.
- Глава українського МЗС заявив, що у розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.