С решением о конфискации замороженных активов РФ "есть прогресс" – спецпредставитель США

Пенни Прицкер: Страны G7 уже решили, что Россия должна заплатить за ущерб от начатой ею войны, идет работа над юридическими механизмами

Пенни Прицкер (Фото - EPA)

Администрация США поддерживает законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом заявила журналистам специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, сообщает Радіо Свобода.

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"В этом вопросе есть прогресс", – сказала Прицкер.

По ее словам, страны Большой семерки решили, что Россия должна заплатить за разрушения, к которым привела развязанная ею война против Украины. Поэтому, подчеркнула Прицкер, "члены G7 заявили, что собираются оставить российские активы замороженными".

При этом страны G7 еще не приняли решение, как именно будут использованы эти активы, однако уже "поручили соответствующим министерствам найти все возможные способы получить компенсацию".

Прицкер напомнила, что в США есть законопроект "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев", который поддерживает администрация Байдена.

11 января Blopmberg сообщил, что в направленной в Конгресс записке Совета национальной безопасности США говорится, что подготовлена инициатива о конфискации замороженных активов России и что Белый дом эту инициативу поддерживает. Общая сумма этих активов составляет около $300 млрд, большинство из них находятся в Европе.

По неофициальным подсчетам, более 200 миллиардов евро суверенных активов России, которые попали под санкции, находятся в юрисдикции Евросоюза, большая часть – в бельгийской расчетной палате Euroclear.

США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд.

6 января президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации заграничные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

В октябре 2023 года Европейский Союз и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.