Конфискация замороженных активов РФ. У Байдена говорят, что это не будет "очень быстро"

По мнению спецпредставительницы Прицкер, не следует считать, что такая конфискация станет "панацеей"

Пенни Прицкер (Фото: EPA / Роман Филипп)

Конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро". Об этом заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

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"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", – отметила чиновник.

Прицкер отметила, что вопрос конфискации российских активов будут решать все страны, где находятся средства РФ, и это тоже требует юридическую основу.

По ее мнению, неправильно считать, что подобная конфискация станет "панацеей" или произойдет "очень быстро".

12 января Прицкер заявила, что администрация президента США поддерживает законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

В октябре 2023 года Европейский Союз и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.

В декабре газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС написала, что администрация Джо Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка.

Россия, в свою очередь, угрожает США разрывом дипломатических отношений, если Вашингтон конфискует активы РФ.

Глава украинского МИД заявил, что в разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году.

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