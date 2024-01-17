Кэмерон об использовании российских активов: Мы уже заморозили их, вопрос – что дальше
"Мы уже заморозили эти активы, вопрос в том, что делать дальше", – прокомментировал он.
По словам главы британского МИД, юридический аргумент состоит в том, что юристы дадут свои советы, как правильно использовать активы, ведь растет юридическая поддержка этой идеи.
Моральный аргумент, отметил Кэмерон, достаточно прост: России придется платить репарации за вторжение.
"Почему бы не потратить часть денег сейчас, а не ждать, пока война закончится, и не начать все юридические формальности с репарациями", – подчеркнул чиновник.
Политический аргумент заключается в том, какими будут последствия, отметил Кэмерон.
По словам британского министра, когда российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, мир изменился. Он считает, что западное общество должно изменяться также и признать, что "живет в более опасном и сложном мире, поэтому должно быть готовым к инновационному мышлению относительно того, как может использовать эти решения, чтобы помочь Украине".
"Я думаю, что мы достигнем определенного прогресса. Существует также режим санкций, который мы должны применить к российским лицам, ответственным за это", – добавил Кэмерон.
- В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.
- В декабре газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС написала, что администрация Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка.
- Россия, в свою очередь, угрожает США разрывом дипломатических отношений, если Вашингтон конфискует активы РФ.
- Глава украинского МИД заявил, что в разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году.
- В январе 2024 года спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
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