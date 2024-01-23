ЄС хоче оподаткувати заморожені активи РФ, проте не конфіскувати їх — Bloomberg

За даними співрозмовників Bloomberg, міністри закордонних справ ЄС дали своє "політичне благословення" на введення податку на непередбачені прибутки

Генеральний прокурор України Андрій Костін та Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пресконференція напередодні конференції "Оперативна група із заморожування та конфіскації" в Брюсселі, 17 лютого 2023 року (Фото: EPA/ OLIVIER HOSLET)

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі із цим питанням.

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За даними співрозмовників, міністри закордонних справ ЄС дали своє "політичне благословення" на введення податку на непередбачені прибутки 22 січня 2024 року. Вони зазначили, що це питання буде обговорюватися послами країн-членів блоку пізніше цього тижня.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку було досягнуто прогресу щодо податку на непередбачувані прибутки і що дискусії будуть продовжені.

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Бельгійський міністр фінансів Вінсент Ван Петегем заявив в коментарі Bloomberg, що він переконаний у тому, що дискусія щодо цього питання матиме результат.

Однак, за даними співрозмовників, група країн, зокрема Німеччина, чітко дали зрозуміти, що "вони проти конфіскації російських активів з юридичних міркувань". Раніше Reuters називало Бельгію, Німеччину та Францію групою країн, яка гальмує отримання Україною коштів із заморожених активів РФ.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини не одразу відповів на прохання про коментар, зазначили у виданні.

Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має сплатити за збитки, завдані війною. Зокрема, про це заявив Bloomberg 22 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо. За його словами, країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, дві третини яких зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

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