Три країни ЄС гальмують швидке отримання Україною коштів із заморожених активів РФ — Reuters

За даними посадовців, ЄС наступного тижня має схвалити план використання заморожених активів РФ, але Україні не варто чекати на "миттєві хороші новини"

Україна та ЄС (Фото: EPA)

Агентство Reuters із посиланням на посадовців ЄС та дипломатичні джерела повідомило, що наступного тижня Європейська комісія має схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Водночас декілька країн гальмують швидке отримання цих коштів Україною.

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За даними співрозмовників, очікується, що законопроєкт буде ухвалений 12 грудня, за два дні до кінцевого саміту 27 лідерів країн ЄС.

Однак, за даними агентства, Україні не варто чекати на миттєві хороші новини про отримання коштів від заморожених російських активів через сумніви трьох ключових країн – Бельгії, Німеччині та Франції.

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ЄС заявляє, що заморозив російські активи на суму близько 21,5 мільярда євро і що ще 300 млрд євро коштів російського центрального банку знерухомлені в ЄС та G7. Близько 125 млрд євро з цієї суми перебувають у бельгійської компанії Euroclear.

За даними агенції, пропозиція Єврокомісії наступного тижня буде спрямована на запровадження стандартних правил поводження з цими активами в усіх країнах ЄС. Для її ухвалення необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

За словами співрозмовників, ця пропозиція уточнить юридичні зобов'язання залучених установ.

Посадовці заявили, посилаючись на судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку, що ця пропозиція не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС.

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За даними журналістів, очікується, що лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення цієї пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм урядам більше попрацювати над нею.

"Група країн-членів все ще має юридичні занепокоєння", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що переведення коштів до центральної скарбниці ЄС "не є чимось, що може статися в найближчому майбутньому".

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

15 листопада уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування усіх російських державних активів.

1 грудня Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать російським громадянам та компаніям, на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд) в рамках санкцій за військову агресію проти України.

7 грудня міністр закордонних справ Британії Кемерон заявив, що підтримує ідею використати російські активи для відновлення України.

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