Бельгія хоче колективного рішення Заходу щодо конфіскації російських активів – Bloomberg

Посол Бельгії в США Режібо заявив, що "хтось має заплатити за всі збитки, завдані Україні, і очевидним відповідальним є Росія"

Жан-Артур Режібо (Фото: Х)

Посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів. За його даними, дві третини з них зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear, цитує його слова видання Bloomberg.

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Режібо заявив під час спілкування із журналістами, що "хтось має заплатити за всі збитки, завдані Україні, і очевидним відповідальним є Росія".

"З іншого боку, ми можемо стикнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні сторони. Однією з них буде Захід, а іншою – решта. Чи матиме це довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете бачити аргументи з обох сторін. Наразі це дискусія, яка триває", – зауважив бельгійський посол.

Він прокоментував факт того, що більшість активів перебуває у Бельгії та зазначив, що країна "розуміє, що на ній лежить особлива відповідальність", але він вважає, що у цьому питанні Бельгія "не має розв'язувати це питання одноосібно".

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Дискусії в ЄС наразі зосереджені на запровадженні податку на непередбачені прибутки, отримані від заморожених активів центробанків. Раніше Reuters називало Бельгію серед трьох країн ЄС (ще Німеччина та Франція), які гальмують отримання Україною коштів із заморожених активів РФ.

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