Бельгія хоче колективного рішення Заходу щодо конфіскації російських активів – Bloomberg
Посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів. За його даними, дві третини з них зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear, цитує його слова видання Bloomberg.
Режібо заявив під час спілкування із журналістами, що "хтось має заплатити за всі збитки, завдані Україні, і очевидним відповідальним є Росія".
"З іншого боку, ми можемо стикнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні сторони. Однією з них буде Захід, а іншою – решта. Чи матиме це довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете бачити аргументи з обох сторін. Наразі це дискусія, яка триває", – зауважив бельгійський посол.
Він прокоментував факт того, що більшість активів перебуває у Бельгії та зазначив, що країна "розуміє, що на ній лежить особлива відповідальність", але він вважає, що у цьому питанні Бельгія "не має розв'язувати це питання одноосібно".
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Дискусії в ЄС наразі зосереджені на запровадженні податку на непередбачені прибутки, отримані від заморожених активів центробанків. Раніше Reuters називало Бельгію серед трьох країн ЄС (ще Німеччина та Франція), які гальмують отримання Україною коштів із заморожених активів РФ.
- У травні 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Де Кро говорив, що у Бельгії заморожено російські державні активи на суму 180 млрд євро. У жовтні під час візиту до Києва він заявив, що Україна у 2024 році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від цих активів.
- 28 жовтня лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.
- 15 січня спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".
- 17 січня міністр закордонних справ Британії Кемерон заявив, що у питанні заморожених російських активів та їхнього використання на допомогу Україні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.
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