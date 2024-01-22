Бельгия хочет коллективного решения Запада по конфискации российских активов – Bloomberg

Посол Бельгии в США Режибо заявил, что "кто-то должен заплатить за все убытки, нанесенные Украине, и очевидным ответственным является Россия"

Жан-Артур Режибо (Фото: Х)

Посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов. По его данным, две трети из них хранятся в брюссельском расчетном центре Euroclear, цитирует его слова Bloomberg.

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Режибо заявил во время общения с журналистами, что "кто-то должен заплатить за все убытки, нанесенные Украине, и очевидным ответственным является Россия".

"С другой стороны, мы можем подвергнуться риску раскола мировой финансовой системы на две разные стороны. Одной из них будет Запад, а другой – остальные. Будет ли это иметь долгосрочные последствия для финансовой структуры мира? Вы можете видеть аргументы с обеих сторон. Сейчас это дискуссия, которая продолжается", – отметил бельгийский посол.

Он прокомментировал факт того, что большинство активов находится в Бельгии и отметил, что страна "понимает, что на ней лежит особая ответственность", но он считает, что в этом вопросе Бельгия "не должна решать этот вопрос единолично".

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Дискуссии в ЕС сосредоточены на введении налога на непредвиденные прибыли, полученные от замороженных активов центробанков. Ранее Reuters называло Бельгию среди трех стран ЕС (еще Германия и Франция), тормозящих получение Украиной средств из замороженных активов РФ.

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