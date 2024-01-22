Бельгия хочет коллективного решения Запада по конфискации российских активов – Bloomberg
Посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов. По его данным, две трети из них хранятся в брюссельском расчетном центре Euroclear, цитирует его слова Bloomberg.
Режибо заявил во время общения с журналистами, что "кто-то должен заплатить за все убытки, нанесенные Украине, и очевидным ответственным является Россия".
"С другой стороны, мы можем подвергнуться риску раскола мировой финансовой системы на две разные стороны. Одной из них будет Запад, а другой – остальные. Будет ли это иметь долгосрочные последствия для финансовой структуры мира? Вы можете видеть аргументы с обеих сторон. Сейчас это дискуссия, которая продолжается", – отметил бельгийский посол.
Он прокомментировал факт того, что большинство активов находится в Бельгии и отметил, что страна "понимает, что на ней лежит особая ответственность", но он считает, что в этом вопросе Бельгия "не должна решать этот вопрос единолично".
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Дискуссии в ЕС сосредоточены на введении налога на непредвиденные прибыли, полученные от замороженных активов центробанков. Ранее Reuters называло Бельгию среди трех стран ЕС (еще Германия и Франция), тормозящих получение Украиной средств из замороженных активов РФ.
- В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. В октябре во время визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от этих активов.
- 28 октября лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 17 января министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил, что в вопросе замороженных российских активов и их использовании в помощь Украине есть три аргумента: юридический, моральный и политический.
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