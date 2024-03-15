Шольц: Замороженные активы РФ пойдут на покупку оружия для Украины

Канцлер Германии заявил, что западные союзники будут наращивать производство оружия в Украине

Олаф Шольц (Пресс-служба канцлера)

Доходы от замороженных российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По словам Шольца, на следующей неделе министры обороны НАТО встретятся на "Рамштайне" и обсудят подробный план реализации.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами.

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