Туск: Справжня солідарність з Україною – менше слів, більше боєприпасів

Про це польський прем'єр заявив перед зустріччю з німецьким та французьким лідерами у Берліні

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск розповів, що для нього "справжня солідарність з Україною". Він вважає, що союзникам потрібно менше говорити та давати Україні більше боєприпасів.

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"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – написав Туск.

Раніше журналісти Reuters повідомляли, що лідери Франції, Німеччини та Польщі зібралися у Берліні, щоб обговорити питання, які стосуються підтримки України.

Туск доєднався до Олафа Шольца та Еммануеля Макрона пізніше. До цього політики дискутували на тему імовірного відправлення військ в Україну.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого 2024 року скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

8 березня на зустрічі з парламентськими партіями Макрон заявив, що відправлення військ в Україну можливе в разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу.

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