Макрон, Шольц і Туск зустрілися в Берліні для обговорення допомоги Україні

Емманюель Макрон, Олаф Шольц, Дональд Туск (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Польщі Дональд Туск зустрілися у Берліні для обговорення питань підтримки України. Про це повідомило видання Reuters.

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За інформацією видання, спочатку Макрон та Шольц провели двосторонні переговори. Розмова лідерів Франції та Німеччини стосувалася розбіжностей у поглядах щодо введення військ НАТО до України.

Журналісти зазначили, що Макрон звучить "більш агресивно", тоді як прихильники Шольца "представляють його як "канцлера миру", який уникатиме будь-якої ескалації між НАТО та Росією".

Потім до президента Франції та канцлера Німеччини приєднався прем'єр Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначає Reuters, на зустрічі лідери трьох країн намагатимуться узгодити спільну позицію та продемонструвати європейську єдність підтримки України в той час, коли допомога з боку США залишається заблокованою.

ДОВІДКА. Веймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке було створене в 1991 році. У межах групи відбуваються зустрічі на рівні лідерів і міністрів закордонних справ.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого 2024 року скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

8 березня на зустрічі з парламентськими партіями Макрон заявив, що відправлення військ до України можливе в разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

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