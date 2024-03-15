Макрон, Шольц и Туск встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск встретились в Берлине для обсуждения вопросов поддержки Украины. Об этом сообщило издание Reuters.
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По информации издания, первоначально Макрон и Шольц провели двусторонние переговоры. Разговор лидеров Франции и Германии касался разногласий во взглядах относительно ввода войск НАТО в Украину.
Журналисты отметили, что Макрон звучит "более агрессивно", в то время как поклонники Шольца "представляют его как "канцлера мира", который будет избегать любой эскалации между НАТО и Россией".
Затем к президенту Франции и канцлеру Германии присоединился премьер Польши, сообщает корреспондент Укринформа.
Как отмечает Reuters, на встрече лидеры трех стран постараются согласовать совместную позицию и продемонстрировать европейское единство поддержки Украины в то время, когда помощь со стороны США остается заблокированной.
- На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля 2024 года созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- 8 марта на встрече с парламентскими партиями Макрон заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.
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