Макрон: Французькі війська не підуть у наступ проти Росії, якщо зайдуть в Україну

Президент Франції заявив, що тільки Кремль буде відповідальним за рішення Парижа направити війська в Україну

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2, що не можна виключати варіанту відправлення французьких військ в Україну, але Париж "не буде наступати або перехоплювати ініціативу у війні з Росією".

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За його словами, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність, – це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – заявив Макрон.

Французький лідер зазначив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи та для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – сказав він.

Макрон додав, що "Франція — це сила миру", а щоб мати мир в Україні, союзники мають бути рішучими та сміливими.

"Ми маємо тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею та сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – резюмував президент Франції.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників щодо цього питання.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО в Україну в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не має "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

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