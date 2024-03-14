Від дзвінків Путіну до усвідомлення. Глава МЗС Латвії похвалив Макрона за "еволюцію" поглядів

За словами Кріш’яніса Каріньша, Макрон сьогодні "думає та говорить як балтійський політик"

Кріш’яніс Каріньш (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв'ю The Guardian похвалив президента Франції Емманюеля Макрона за "еволюцію" його поглядів щодо російсько-української війни.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Спочатку він говорив, що нам потрібно поговорити з Путіним і дати йому можливість піти, а не принижувати його. Потім він перейшов до другого етапу, де насправді Україна повинна перемогти", – заявив він.

Зараз же Макрон усвідомлює, що Росія насправді "має програти агресивну війну, інакше Франція та решта європейських країн ще довгий час будуть у небезпеці", додав Каріньш.

За словами лідера латвійської дипломатії, Макрон сьогодні "думає та говорить як балтійський політик".

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО в Україну в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

Читайте також: Зеленський пояснив войовничу риторику Макрона: Зрозумів, що Путін обдурив, не довіряє йому