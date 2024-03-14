От звонков Путину к осознанию. Глава МИД Латвии похвалил Макрона за "эволюцию" взглядов

По словам Кришьяниса Кариньша, Макрон сегодня "думает и говорит как балтийский политик"

Кришьянис Кариньш (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью The Guardian похвалил президента Франции Эмманюэля Макрона за "эволюцию" его взглядов на российско-украинскую войну.

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"Сначала он говорил, что нам нужно поговорить с Путиным и дать ему возможность уйти, а не унижать его. Затем он перешел ко второму этапу, где на самом деле Украина должна победить", – заявил он.

Сейчас же Макрон осознает, что Россия действительно "должна проиграть агрессивную войну, иначе Франция и остальные европейские страны еще долгое время будут в опасности", добавил Кариньш.

По словам лидера латвийской дипломатии, Макрон сегодня "думает и говорит как балтийский политик".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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