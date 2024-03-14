Макрон: Французские войска не пойдут в наступление против России, если зайдут в Украину

Президент Франции заявил, что только Кремль будет ответственен за решение Парижа направить войска в Украину

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что нельзя исключать вариант отправки французских войск в Украину, но Париж "не будет наступать или перехватывать инициативу в войне с Россией".

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По его словам, если Франция все-таки будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "уходит на европейскую землю".

"Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал он.

Макрон добавил, что "Франция – это сила мира", а чтобы иметь мир в Украине, союзники должны быть решительными и смелыми.

"Мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила", – резюмировал президент Франции.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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