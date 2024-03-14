Шольц спростовує "розрив" з Макроном: У нас дуже хороші дружні та особисті стосунки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував чутки про його "розрив" із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив напередодні зустрічі з французьким лідером та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, цитує його BR24.
За його словами, зустріч у Берліні 15 березня буде присвячена допомозі Україні.
Він зазначив, що необхідно зробити все можливе, щоб організувати якнайбільшу підтримку Києва.
"Чи вистачить боєприпасів? Чи вистачить артилерії? Чи вистачить ППО?" — сказав Шольц.
Також глава німецького уряду заявив, що у нього "дуже добрі особисті стосунки" з Макроном.
"Я назвав би їх дуже дружніми. Мене особливо цікавить німецько-французька дружба", – підкреслив канцлер.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
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