Шольц спростовує "розрив" з Макроном: У нас дуже хороші дружні та особисті стосунки

Шольц заявив, що його особливо цікавить німецько-французька дружба

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував чутки про його "розрив" із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив напередодні зустрічі з французьким лідером та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, цитує його BR24.

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За його словами, зустріч у Берліні 15 березня буде присвячена допомозі Україні.

Він зазначив, що необхідно зробити все можливе, щоб організувати якнайбільшу підтримку Києва.

"Чи вистачить боєприпасів? Чи вистачить артилерії? Чи вистачить ППО?" — сказав Шольц.

Також глава німецького уряду заявив, що у нього "дуже добрі особисті стосунки" з Макроном.

"Я назвав би їх дуже дружніми. Мене особливо цікавить німецько-французька дружба", – підкреслив канцлер.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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