Шольц опровергает "разрыв" с Макроном: У нас очень хорошие дружеские и личные отношения

Шольц заявил, что его особенно интересует немецко-французская дружба

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг слухи о его "разрыве" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил накануне встречи с французским лидером и премьер-министром Польши Дональдом Туском, цитирует его BR24.

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По его словам, встреча в Берлине 15 марта будет посвящена помощи Украине.

Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы организовать как можно большую поддержку Киева.

"Хватит ли боеприпасов? Хватит ли артиллерии? Хватит ли ПВО?" — сказал Шольц.

Также глава немецкого правительства заявил, что у него "очень хорошие личные отношения" с Макроном.

"Я бы назвал их очень дружескими. Меня особенно интересует немецко-французская дружба", — подчеркнул канцлер.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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