Шольц відмовився постачати ракети Taurus Україні: Це може призвести до участі у війні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він повідомив на головній редакційній конференції dpa, цитує його RND.
За його словами, відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
"Ми не повинні бути пов'язані ні в якому місці чи місці з цілями, яких досягає ця система. Ця ясність також необхідна. Я здивований, що деякі люди не хвилюються, що вони навіть не замислюються про те, чи може те, що ми робимо, у якомусь сенсі призвести до участі у війні", – сказав Шольц.
Він зазначив, що з Taurus нібито неможливо встановити керування цілями, як це відбувається з ракетами Storm Shadow та SCALP від Британії та Франції.
"Ця зброя дуже далекої дії. І те, що роблять англійці та французи в плані управління цілями та супутнього управління цілями, у Німеччині зробити неможливо. Це знають усі, хто мав справу з цією системою", – заявив глава німецького уряду.
- У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.
- 22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".
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