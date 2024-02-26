Шольц відмовився постачати ракети Taurus Україні: Це може призвести до участі у війні

Шольц заявив, що Німеччина не повинна бути пов'язана з цілями, які здатна вражати ця система

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він повідомив на головній редакційній конференції dpa, цитує його RND.

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За його словами, відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

"Ми не повинні бути пов'язані ні в якому місці чи місці з цілями, яких досягає ця система. Ця ясність також необхідна. Я здивований, що деякі люди не хвилюються, що вони навіть не замислюються про те, чи може те, що ми робимо, у якомусь сенсі призвести до участі у війні", – сказав Шольц.

Він зазначив, що з Taurus нібито неможливо встановити керування цілями, як це відбувається з ракетами Storm Shadow та SCALP від Британії та Франції.

"Ця зброя дуже далекої дії. І те, що роблять англійці та французи в плані управління цілями та супутнього управління цілями, у Німеччині зробити неможливо. Це знають усі, хто мав справу з цією системою", – заявив глава німецького уряду.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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