Зеленський про надання Taurus: Спочатку США, а потім Німеччина – порядок дій завжди такий

Президент Зеленський пояснив, що коли США робили крок вперед, то Україна могла це наводити як приклад іншим

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що отримання Україною далекобійних ракет Taurus залежить від порядку дій США. Він акцентував, що порядок передання нового озброєння Україні від партнерів завжди один: спочатку США – потім Німеччина.

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Президент пояснив, що коли США робили крок вперед, то Україна могла це наводити як приклад іншим.

"Для нас важливо. Я вдячний канцлеру, він проявив лідерство в Європі. У нього найпотужніший договір із нами. Нам дуже потрібна ця зброя", – наголосив він та зауважив, що порядок від США до Німеччини – такий завжди.

"Я не про залежність канцлера від президента, я про те, що порядок дій завжди був таким", – сказав Зеленський.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи у Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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