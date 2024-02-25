Зеленский о предоставлении Taurus: Сначала США, а потом Германия – порядок действий такой

Президент Зеленский объяснил, что когда США шагали вперед, то Украина могла это приводить в пример другим

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024" считает, что получение Украиной дальнобойных ракет Taurus зависит от порядка действий США. Он акцентировал, что порядок передачи нового вооружения Украине от партнеров всегда один: сначала США – затем Германия.

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Президент пояснил, что когда США делали шаг вперед, то Украина могла это приводить в пример другим.

"Для нас важно. Я благодарен канцлеру, он проявил лидерство в Европе. У него самый мощный договор с нами. Нам очень нужно это оружие", – подчеркнул он и отметил, что порядок от США к Германии – такой всегда.

"Я не о зависимости канцлера от президента, я о том, что порядок действий всегда был таким", – сказал Зеленский.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

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