Бундестаг проголосовал за передачу Украине Taurus. Раньше отклонили проект от оппозиции

Проголосовали за коалиционный документ. Ранее отклонили такой же законопроект от оппозиции

Егор Чернев (Фото: Facebook)

Нардеп от Слуги народа Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян". Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Этот документ подала парламентская коалиция, пояснил он. Ранее сегодня уже было голосование за оппозиционный законопроект о предоставлении Украине Taurus, которое провалили. "За" проголосовали 182 депутата, против – 480, воздержались – пятеро.

"Это – коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше. Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", – написал Чернев.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

Читайте также: Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены