Бундестаг проголосував за надання Україні Taurus. Раніше відхилили проєкт від опозиції
Єгор Чернєв (Фото: Facebook)

Нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи у Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян". Про це він повідомив у Facebook.

Цей документ подала парламентська коаліція, пояснив він. Раніше сьогодні вже було голосування за опозиційний законопроєкт про надання Україні Taurus, яке провалили. "За" проголосували 182 депутати, проти – 480, утрималися – п'ятеро. 

"Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцом. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", – написав Чернєв.

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