Бундестаг проголосував за надання Україні Taurus. Раніше відхилили проєкт від опозиції
Нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи у Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян". Про це він повідомив у Facebook.
Цей документ подала парламентська коаліція, пояснив він. Раніше сьогодні вже було голосування за опозиційний законопроєкт про надання Україні Taurus, яке провалили. "За" проголосували 182 депутати, проти – 480, утрималися – п'ятеро.
"Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцом. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", – написав Чернєв.
- У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.
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