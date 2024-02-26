Шольц отказался поставлять ракеты Taurus Украине: Может привести к участию в войне
Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он сообщил на главной редакционной конференции dpa, цитирует его RND.
По его словам, отказ обоснован "риском вовлечения Германии в войну".
"Мы не должны быть связаны ни в каком месте или месте с целями, которых достигает эта система. Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди не волнуются, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", — сказал Шольц.
Он отметил, что с Taurus якобы невозможно установить управление целями, как это происходит с ракетами Storm Shadow и SCALP от Британии и Франции.
"Это оружие очень дальнего действия. И то, что делают англичане и французы в плане управления целями и сопутствующего управления целями, в Германии сделать невозможно. Это знают все, кто имел дело с этой системой", — заявил глава немецкого правительства.
- В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.
- 22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".
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