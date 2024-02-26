Шольц отказался поставлять ракеты Taurus Украине: Может привести к участию в войне

Шольц заявил, что Германия не должна быть связана с целями, которые способна поражать эта система

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он сообщил на главной редакционной конференции dpa, цитирует его RND.

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По его словам, отказ обоснован "риском вовлечения Германии в войну".

"Мы не должны быть связаны ни в каком месте или месте с целями, которых достигает эта система. Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторые люди не волнуются, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", — сказал Шольц.

Он отметил, что с Taurus якобы невозможно установить управление целями, как это происходит с ракетами Storm Shadow и SCALP от Британии и Франции.

"Это оружие очень дальнего действия. И то, что делают англичане и французы в плане управления целями и сопутствующего управления целями, в Германии сделать невозможно. Это знают все, кто имел дело с этой системой", — заявил глава немецкого правительства.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

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