У Шольца закликали припинити закликати дати Taurus Україні: Рішення прийнято, поважайте його

Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він повідомив в ефірі радіо Deutschlandfunk, цитує його ARD.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у нього склалося враження, що деякі учасники внутрішніх дебатів у Німеччині "зосередили майже весь свій політичний капітал за останні кілька тижнів на Taurus".

Він зазначив, що опонентам канцлера Олафа Шольца у цьому питанні "важко впоратися з тим фактом, що він ухвалив рішення".

"Я прошу вас поважати це рішення зараз, навіть якщо у вас інша думка з цього приводу, і звернути свою увагу на інші важливі питання. СДПН повністю поділяє рішення канцлера Шольца", – заявив Кюнерт.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

2 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Крім того, деякі офіцери розмірковували, чи можуть ці ракети уразити Керченський міст.

Читайте також: ЗСУ вважають, що "нагнітання градуса" навколо Taurus не прискорить передавання ракет Німеччиною