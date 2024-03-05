ЗСУ вважають, що "нагнітання градуса" навколо Taurus не прискорить передання ракет Німеччиною
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що "нагнітання градуса" навколо питання передання ракет Taurus Україні навряд чи прискорить процес. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Taurus підсилили б можливості Сил оборони, оскільки ракета має "потужні" тактико-технічні характеристики.

"Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми в українському суспільстві нагнітатимемо градус і обговорюватимемо, це навряд чи прискорить процес", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що рішення про передання зброї такого типу ухвалюються всіма членами коаліції країн-партнерів колективно.

Військовий наголосив, що питання розглядають колегіально, але остаточне рішення буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет.

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