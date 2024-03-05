ЗСУ вважають, що "нагнітання градуса" навколо Taurus не прискорить передання ракет Німеччиною

Ігнат заявив, що Taurus посилили б можливості Сил оборони, але рішення ухвалюється колегіально

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що "нагнітання градуса" навколо питання передання ракет Taurus Україні навряд чи прискорить процес. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Taurus підсилили б можливості Сил оборони, оскільки ракета має "потужні" тактико-технічні характеристики.

"Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми в українському суспільстві нагнітатимемо градус і обговорюватимемо, це навряд чи прискорить процес", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що рішення про передання зброї такого типу ухвалюються всіма членами коаліції країн-партнерів колективно.

Військовий наголосив, що питання розглядають колегіально, але остаточне рішення буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини у війну".

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