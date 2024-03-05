ЗСУ вважають, що "нагнітання градуса" навколо Taurus не прискорить передання ракет Німеччиною
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що "нагнітання градуса" навколо питання передання ракет Taurus Україні навряд чи прискорить процес. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Taurus підсилили б можливості Сил оборони, оскільки ракета має "потужні" тактико-технічні характеристики.
"Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми в українському суспільстві нагнітатимемо градус і обговорюватимемо, це навряд чи прискорить процес", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що рішення про передання зброї такого типу ухвалюються всіма членами коаліції країн-партнерів колективно.
Військовий наголосив, що питання розглядають колегіально, але остаточне рішення буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини у війну".
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