ВСУ считают, что "нагнетание градуса" вокруг Taurus не ускорит передачу ракет Германией

Игнат заявил, что Taurus усилили бы возможности Сил обороны, но решение принимается коллегиально

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что "нагнетание градуса" вокруг вопроса передачи ракет Taurus Украине вряд ли ускорит процесс. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Taurus бы усилили возможности Сил обороны, так как ракета имеет "мощные" тактико-технические характеристики.

"Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс", — сказал Игнат.

Он отметил, что решения о передаче оружия подобного типа принимаются всеми членами коалиции стран-партнеров коллективно.

Военный подчеркнул, что вопрос рассматривают коллегиально, но окончательное решение будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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