ВСУ считают, что "нагнетание градуса" вокруг Taurus не ускорит передачу ракет Германией
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что "нагнетание градуса" вокруг вопроса передачи ракет Taurus Украине вряд ли ускорит процесс. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Taurus бы усилили возможности Сил обороны, так как ракета имеет "мощные" тактико-технические характеристики.
"Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс", — сказал Игнат.
Он отметил, что решения о передаче оружия подобного типа принимаются всеми членами коалиции стран-партнеров коллективно.
Военный подчеркнул, что вопрос рассматривают коллегиально, но окончательное решение будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
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