ВСУ считают, что "нагнетание градуса" вокруг Taurus не ускорит передачу ракет Германией
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что "нагнетание градуса" вокруг вопроса передачи ракет Taurus Украине вряд ли ускорит процесс. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Taurus бы усилили возможности Сил обороны, так как ракета имеет "мощные" тактико-технические характеристики.

"Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс", — сказал Игнат.

Он отметил, что решения о передаче оружия подобного типа принимаются всеми членами коалиции стран-партнеров коллективно.

Военный подчеркнул, что вопрос рассматривают коллегиально, но окончательное решение будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет. 

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