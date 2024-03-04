Шольц продолжает настаивать на отказе передавать ракеты Taurus Украине: Это странный спор

Шольц заявил, что если Германия хочет контролировать поставленное оружие, то нужно отправлять солдат в Украину

Олаф Шольц (Фото: EPA/PAOLO GIANDOTTI)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для передачи Украине ракет Taurus необходимо отправить в страну немецких солдат, а поэтому он не будет этого делать. Об этом он сказал центре профессионального училища в Зиндельфингене, цитирует его ARD.

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По его словам, внутриполитическая дискуссия вокруг Taurus является "странным спором об отдельных системах вооружения".

"Я канцлер, и поэтому это применимо", — сказал Шольц.

Он отметил, что Берлин хочет контролировать системы вооружений, которые передаются Украине, а в случае с данными ракетами это якобы возможно только при участии военных Бундесвера.

"Для меня об этом не может быть и речи", — заявил канцлер.

В октябре 2023 года канцлер Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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