Шольц продолжает настаивать на отказе передавать ракеты Taurus Украине: Это странный спор
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для передачи Украине ракет Taurus необходимо отправить в страну немецких солдат, а поэтому он не будет этого делать. Об этом он сказал центре профессионального училища в Зиндельфингене, цитирует его ARD.
По его словам, внутриполитическая дискуссия вокруг Taurus является "странным спором об отдельных системах вооружения".
"Я канцлер, и поэтому это применимо", — сказал Шольц.
Он отметил, что Берлин хочет контролировать системы вооружений, которые передаются Украине, а в случае с данными ракетами это якобы возможно только при участии военных Бундесвера.
"Для меня об этом не может быть и речи", — заявил канцлер.
- В октябре 2023 года канцлер Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
Читайте также: Шольц заявил, что не отправит ни одного солдата в Украину. Сказал, что Европа усиливает помощь