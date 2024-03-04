Шольц продолжает настаивать на отказе передавать ракеты Taurus Украине: Это странный спор
Олаф Шольц (Фото: EPA/PAOLO GIANDOTTI)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для передачи Украине ракет Taurus необходимо отправить в страну немецких солдат, а поэтому он не будет этого делать. Об этом он сказал центре профессионального училища в Зиндельфингене, цитирует его ARD.

По его словам, внутриполитическая дискуссия вокруг Taurus является "странным спором об отдельных системах вооружения". 

"Я канцлер, и поэтому это применимо", — сказал Шольц.

Он отметил, что Берлин хочет контролировать системы вооружений, которые передаются Украине, а в случае с данными ракетами это якобы возможно только при участии военных Бундесвера.

"Для меня об этом не может быть и речи", — заявил канцлер. 

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