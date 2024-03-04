Шольц і далі наполягає на відмові передавати ракети Taurus Україні: Це дивна суперечка

Шольц заявив, що якщо Німеччина хоче контролювати поставлену зброю, то треба відправляти солдатів в Україну

Олаф Шольц (Фото: EPA/PAOLO GIANDOTTI)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для передання Україні ракет Taurus необхідно відправити до країни німецьких солдатів, а тому він цього не робитиме. Про це він сказав у центрі професійного училища в Зіндельфінгені, цитує його ARD.

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За його словами, внутрішньополітична дискусія навколо Taurus є "дивною суперечкою про окремі системи озброєння".

"Я канцлер, і тому це можна застосувати", – сказав Шольц.

Він зазначив, що Берлін хоче контролювати системи озброєнь, які передаються Україні, а у разі з цими ракетами це нібито можливо лише за участі військових Бундесверу.

"Для мене про це не може йти і мови", – заявив канцлер.

У жовтні 2023 року канцлер Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

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