Шольц і далі наполягає на відмові передавати ракети Taurus Україні: Це дивна суперечка
Олаф Шольц (Фото: EPA/PAOLO GIANDOTTI)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що для передання Україні ракет Taurus необхідно відправити до країни німецьких солдатів, а тому він цього не робитиме. Про це він сказав у центрі професійного училища в Зіндельфінгені, цитує його ARD.

За його словами, внутрішньополітична дискусія навколо Taurus є "дивною суперечкою про окремі системи озброєння".

"Я канцлер, і тому це можна застосувати", – сказав Шольц.

Він зазначив, що Берлін хоче контролювати системи озброєнь, які передаються Україні, а у разі з цими ракетами це нібито можливо лише за участі військових Бундесверу.

"Для мене про це не може йти і мови", – заявив канцлер.

Читайте також: Шольц заявив, що не відправить жодного солдата до України. Сказав, що Європа посилює допомогу

війнаНАТОНімеччинавійськова допомогаолаф шольцTaurus