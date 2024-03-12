У Шольца призвали прекратить призывать дать Taurus Украине: Решение принято, уважайте его

Кюнерт призвал сторонников передачи Украине ракет Taurus "обратить свое внимание на другие важные вопросы"

Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk, цитирует его ARD.

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По его словам, у него сложилось впечатление, что некоторые участники внутренних дебатов в Германии "сосредоточили почти весь свой политический капитал за последние несколько недель на Taurus".

Он отметил, что оппонентам канцлера Олафа Шольца в этом вопросе "трудно справиться с тем фактом, что он принял решение".

"Я прошу вас уважать это решение сейчас, даже если у вас другое мнение по этому поводу, и обратить свое внимание на другие важные вопросы. СДПГ полностью разделяет решение канцлера Шольца", — заявил Кюнерт.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".

2 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Кроме того, некоторые офицеры размышляли, могут ли эти ракеты поразить Керченский мост.

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