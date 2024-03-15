Туск: Настоящая солидарность с Украиной – меньше слов, больше боеприпасов

Об этом польский премьер заявил перед встречей с немецким и французским лидерами в Берлине

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что для него "настоящая солидарность с Украиной". Он считает, что союзникам нужно меньше говорить и давать Украине больше боеприпасов.

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"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал Туск.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что лидеры Франции, Германии и Польши собрались в Берлине, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины.

Туск присоединился к Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону позже. До этого политики дискутировали по теме вероятной отправки войск в Украину.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля 2024 года созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

8 марта на встрече с парламентскими партиями Макрон заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.

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