Туск: Настоящая солидарность с Украиной – меньше слов, больше боеприпасов
Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что для него "настоящая солидарность с Украиной". Он считает, что союзникам нужно меньше говорить и давать Украине больше боеприпасов.
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"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал Туск.
Ранее журналисты Reuters сообщали, что лидеры Франции, Германии и Польши собрались в Берлине, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины.
Туск присоединился к Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону позже. До этого политики дискутировали по теме вероятной отправки войск в Украину.
- На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля 2024 года созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- 8 марта на встрече с парламентскими партиями Макрон заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.
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