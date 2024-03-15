Шольц: Заморожені активи РФ підуть на закупівлю зброї для України

Канцлер Німеччини заявив, що західні союзники будуть нарощувати виробництво зброї в Україні

Олаф Шольц (Пресслужба канцлера)

Доходи від заморожених російських активів буде використано для купівлі зброї для України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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За словами Шольца, наступного тижня міністри оборони НАТО зустрінуться на "Рамштайні" і обговорять детальний план реалізації.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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