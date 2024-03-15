Шольц: Заморожені активи РФ підуть на закупівлю зброї для України
Олаф Шольц (Пресслужба канцлера)

Доходи від заморожених російських активів буде використано для купівлі зброї для України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Шольца, наступного тижня міністри оборони НАТО зустрінуться на "Рамштайні" і обговорять детальний план реалізації.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань. 

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. 

  • 6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.
  • Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.
  • 12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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