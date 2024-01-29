Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених російських активів Україні
Посли Європейського Союзу досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це написало представництва головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі X (колишній Twitter).
За даними представництва, "посли Євросоюзу щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України"
Раніше Reuters називало Бельгію, Німеччину та Францію групою країн, яка гальмує отримання Україною коштів із заморожених активів РФ.
Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має сплатити за збитки, завдані війною. Зокрема, про це заявив Bloomberg 22 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо. За його словами, країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, дві третини яких зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.
- У травні 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Де Кро говорив, що у Бельгії заморожено російські державні активи на суму 180 млрд євро. У жовтні під час візиту до Києва він заявив, що Україна у 2024 році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від цих активів.
- 28 жовтня лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.
- 15 січня спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".
- 17 січня міністр закордонних справ Британії Кемерон заявив, що у питанні заморожених російських активів та їхнього використання на допомогу Україні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.
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