Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених російських активів Україні

Раніше у Бельгії заявляли, що Захід має ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів

ЄС (Фото: EPA)

Посли Європейського Союзу досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це написало представництва головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі X (колишній Twitter).

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За даними представництва, "посли Євросоюзу щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України"

Раніше Reuters називало Бельгію, Німеччину та Францію групою країн, яка гальмує отримання Україною коштів із заморожених активів РФ.

Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має сплатити за збитки, завдані війною. Зокрема, про це заявив Bloomberg 22 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо. За його словами, країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, дві третини яких зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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