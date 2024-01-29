Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов
Послы Европейского Союза достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X (бывший Twitter).
По данным представительства, "послы Евросоюза только что достигли принципиального согласия относительно предложения об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины"
Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, тормозящей получение Украиной средств из замороженных активов РФ.
Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. В частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо. По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых находятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.
23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.
- В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро . В октябре во время визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд. евро от этих активов.
- 28 октября лидеры стран ЕС одобрили план , предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила , что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 17 января министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил , что в вопросе замороженных российских активов и их использовании в помощь Украине есть три аргумента: юридический, моральный и политический.
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