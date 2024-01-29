Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных российских активов

ЕС (Фото: EPA)

Послы Европейского Союза достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом написало представительство председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X (бывший Twitter).

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По данным представительства, "послы Евросоюза только что достигли принципиального согласия относительно предложения об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины"

Ранее Reuters называло Бельгию, Германию и Францию группой стран, тормозящей получение Украиной средств из замороженных активов РФ.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. В частности, об этом заявил Bloomberg 22 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо. По его словам, страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, две трети которых находятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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