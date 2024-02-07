Президент Володимир Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Коментуючи чергову масовану ракетно-дронову атаку з боку РФ, Зеленський заявив: "Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен "шахед". І наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат".

Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

"Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше", – заявив президент.

Зокрема, цю тему він сьогодні обговорював із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, який перебував з візитом в Україні.