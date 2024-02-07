ЄС розраховує надати Україні понад мільйон боєприпасів до кінця 2024 року – Боррель

Верховний представник ЄС Боррель заявив, що до кінця цього року Європа розраховує поставити Україні 1 млн 155 000

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%. Він наголосив, що Україна отримає від ЄС понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця 2024 року. Про це Боррель сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Боррель наголосив, що у ЄС продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС. Він зазначив, що його спроможність підвищилася на 40%.

"Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 000", – заявив він.

Водночас Боррель додав, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

Під час пресконференції Шмигаль заявив, що Європа почала прокидатися від "сплячої сієсти" та нарощувати потужності оборонно-промислового комплексу.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

1 лютого прем'єр-міністерка Естонії Каллас заявила, що країни – члени Європейського союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

5 лютого спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.

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