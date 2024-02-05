Фінська компанія вп'ятеро збільшить виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ проти України

Директор Nammo заявив, що збільшення виробництва пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі

Снаряди 155-мм калібру (Фото: ЕРА)

Спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні. Слова регіонального директора Ілкка Хейккіля цитує фінське видання Yle.

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За даними Хейккіля, збільшення виробництва на заводі в Састамала пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.

Він повідомив, що компанія Nammo подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів – у разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії, зауважив він.

ДОВІДКА. Nammo (Nordic Ammunition Company) – спільна норвезько-фінською компанія, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії й фінській оборонній корпорації Patria. Nammo (Nordic Ammunition Company) – спільна норвезько-фінською компанія, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії й фінській оборонній корпорації Patria.

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31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

Цього самого дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у межах допомоги від США.

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