Фінська компанія вп'ятеро збільшить виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ проти України
Спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів. Країна планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні. Слова регіонального директора Ілкка Хейккіля цитує фінське видання Yle.
За даними Хейккіля, збільшення виробництва на заводі в Састамала пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.
Він повідомив, що компанія Nammo подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів – у разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії, зауважив він.
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- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- Цього самого дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.
- Також американське видання заявило, що Україна може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.
- Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у межах допомоги від США.
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