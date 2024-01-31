Понад мільйон боєприпасів та 21 млрд євро: Боррель про військову допомогу Україні у 2024-му
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів. Також після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі він наголосив, що "принаймні 21 млрд євро буде закладено на військову допомогу Україні".
Під час брифінгу Боррель наголосив, що 330 000 боєприпасів ЄС вже поставив Україні, а 524 000 мають бути поставлені до березня, 1 100 000 мають бути поставлені до кінця року.
"Виробничі потужності: збільшення на 40%, мільйон до березня, 1,4 мільйона до кінця року, вже мобілізовано 28 мільярдів євро на військову підтримку і, поки що, 21 млрд євро заплановано на 2024 рік", – заявив він та наголосив, що "ця цифра буде зростати, оскільки я все ще чекаю на підтвердження від деяких держав-членів".
Читайте також: Боррель: Імперські амбіції РФ мають відійти на смітник історії. На кону наша безпека
Окрім цього, верховний представник ЄС звернув увагу на ще одну важливу віху – тренувальну місію EUMAM в Україні. Він розповів, що ЄС вже "майже досягли мети в 40 000 українських солдатів, які пройшли підготовку в рамках тренувальної місії".
Він заявив, що сьогодні була ухвалена домовленість додати ще 20 000 солдатів. За його словами – "це підніме планку до 60 000 підготовлених солдатів загалом".
"Цієї цифри – 60 000 – ми досягнемо до кінця літа. А ви знаєте, що хороша підготовка означає порятунок життів на полі бою. Це лише частина картини, оскільки є й інші значні позитивні тенденції. По-перше, тому що я очікую більше інформації від держав-членів", – підсумував Боррель.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року. В листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС, ймовірно, не виконає своєї обіцянки.
- Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 14 січня 2024 року повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.
- 28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
Читайте також: Єврокомісар: Країни ЄС зможуть виробити мільйон артснарядів для України до весни