Понад мільйон боєприпасів та 21 млрд євро: Боррель про військову допомогу Україні у 2024-му

Верховний представник ЄС Боррель заявив також, що місія EUMAM планує до кінця 2024 року підготувати 60 000 українських військових

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів. Також після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі він наголосив, що "принаймні 21 млрд євро буде закладено на військову допомогу Україні".

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Під час брифінгу Боррель наголосив, що 330 000 боєприпасів ЄС вже поставив Україні, а 524 000 мають бути поставлені до березня, 1 100 000 мають бути поставлені до кінця року.

"Виробничі потужності: збільшення на 40%, мільйон до березня, 1,4 мільйона до кінця року, вже мобілізовано 28 мільярдів євро на військову підтримку і, поки що, 21 млрд євро заплановано на 2024 рік", – заявив він та наголосив, що "ця цифра буде зростати, оскільки я все ще чекаю на підтвердження від деяких держав-членів".

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Окрім цього, верховний представник ЄС звернув увагу на ще одну важливу віху – тренувальну місію EUMAM в Україні. Він розповів, що ЄС вже "майже досягли мети в 40 000 українських солдатів, які пройшли підготовку в рамках тренувальної місії".

Він заявив, що сьогодні була ухвалена домовленість додати ще 20 000 солдатів. За його словами – "це підніме планку до 60 000 підготовлених солдатів загалом".

"Цієї цифри – 60 000 – ми досягнемо до кінця літа. А ви знаєте, що хороша підготовка означає порятунок життів на полі бою. Це лише частина картини, оскільки є й інші значні позитивні тенденції. По-перше, тому що я очікую більше інформації від держав-членів", – підсумував Боррель.

Місія EUMAM (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

ДОВІДКА. Рада ЄС 15 листопада запустила тренувальну місію ЄС для України – EUMAM Ukraine. Місія триватиме протягом 24 місяців і доповнить внески ЄС для України в рамках Європейського фонду миру. Тренувальна місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами і буде відкритою для участі третіх держав. Рада ЄС 15 листопада запустила тренувальну місію ЄС для України – EUMAM Ukraine. Місія триватиме протягом 24 місяців і доповнить внески ЄС для України в рамках Європейського фонду миру. Тренувальна місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами і буде відкритою для участі третіх держав.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року. В листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС, ймовірно, не виконає своєї обіцянки.

Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

14 січня 2024 року повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

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