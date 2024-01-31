Более миллиона боеприпасов и 21 млрд евро: Боррель о военной помощи Украине в 2024-м

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов. Также, после встречи министров ЕС в Брюсселе, он отметил, что "по крайней мере 21 млрд евро будет заложен на военную помощь Украине".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Во время брифинга Боррель отметил, что 330 000 боеприпасов ЕС уже поставил Украине, а "524 000 должны быть поставлены до марта, 1 100 000 должны быть поставлены до конца года". Он отметил, что "по крайней мере 21 миллиард евро будет заложено в бюджет на 2024 год на военную помощь Украине".

"Производственные мощности: увеличение на 40%, миллион до марта, 1,4 миллиона до конца года, уже мобилизовано 28 миллиардов евро на военную поддержку и, пока, 21 млрд евро запланировано на 2024 год", – заявил он и подчеркнул, что "эта цифра будет расти, поскольку я все еще жду подтверждения от некоторых государств-членов".

Читайте также: Боррель: Имперские амбиции РФ должны отправиться на свалку истории. На кону безопасность

Кроме этого, верховный представитель ЕС обратил внимание на еще одну важную веху – тренировочную миссию EUMAM в Украине. Он рассказал, что ЕС уже "почти достигли цели в 40 000 украинских солдат, которые прошли подготовку в рамках тренировочной миссии".

Он заявил, что сегодня была принята договоренность добавить еще 20 000 солдат. По его словам – "это поднимет планку до 60 000 подготовленных солдат в целом".

"Этой цифры – 60 000 – мы достигнем до конца лета. А вы знаете, что хорошая подготовка означает спасение жизней на поле боя. Это лишь часть картины, поскольку есть и другие значительные положительные тенденции. Во-первых, потому что я ожидаю больше информации от государств-членов", – подытожил Боррель.

Миссия EUMAM (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

СПРАВКА. Совет ЕС 15 ноября запустил тренировочную миссию ЕС для Украины – EUMAM Ukraine. Миссия продлится в течение 24 месяцев и дополнит взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира. Тренировочная миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами и будет открытой для участия третьих государств. Совет ЕС 15 ноября запустил тренировочную миссию ЕС для Украины – EUMAM Ukraine. Миссия продлится в течение 24 месяцев и дополнит взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира. Тренировочная миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами и будет открытой для участия третьих государств.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года. В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС, вероятно, не выполнит своего обещания.

Тогда же Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

14 января 2024 года сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

Читайте также: Еврокомиссар: Страны ЕС смогут выработать миллион артснарядов для Украины до весны