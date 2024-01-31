Более миллиона боеприпасов и 21 млрд евро: Боррель о военной помощи Украине в 2024-м
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов. Также, после встречи министров ЕС в Брюсселе, он отметил, что "по крайней мере 21 млрд евро будет заложен на военную помощь Украине".
Во время брифинга Боррель отметил, что 330 000 боеприпасов ЕС уже поставил Украине, а "524 000 должны быть поставлены до марта, 1 100 000 должны быть поставлены до конца года". Он отметил, что "по крайней мере 21 миллиард евро будет заложено в бюджет на 2024 год на военную помощь Украине".
"Производственные мощности: увеличение на 40%, миллион до марта, 1,4 миллиона до конца года, уже мобилизовано 28 миллиардов евро на военную поддержку и, пока, 21 млрд евро запланировано на 2024 год", – заявил он и подчеркнул, что "эта цифра будет расти, поскольку я все еще жду подтверждения от некоторых государств-членов".
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Кроме этого, верховный представитель ЕС обратил внимание на еще одну важную веху – тренировочную миссию EUMAM в Украине. Он рассказал, что ЕС уже "почти достигли цели в 40 000 украинских солдат, которые прошли подготовку в рамках тренировочной миссии".
Он заявил, что сегодня была принята договоренность добавить еще 20 000 солдат. По его словам – "это поднимет планку до 60 000 подготовленных солдат в целом".
"Этой цифры – 60 000 – мы достигнем до конца лета. А вы знаете, что хорошая подготовка означает спасение жизней на поле боя. Это лишь часть картины, поскольку есть и другие значительные положительные тенденции. Во-первых, потому что я ожидаю больше информации от государств-членов", – подытожил Боррель.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года. В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС, вероятно, не выполнит своего обещания.
- Тогда же Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 14 января 2024 года сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.
- 28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
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